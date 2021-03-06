ففي المرحلة 26 من الدوري الإسباني عاد الفريق الكاتالوني المنتشى بوصوله إلى نهائي كأس إسبانيا بعد ريمونتادا ملهمة أمام إشبيلية، عاد بانتصار غاية في الأهمية بهدفين وقع عليهما خوردي ألبا 30 وإيايكس موريبا 83.

وانفرد برشلونة بوصافة ترتيب الليغا برصيد 56 نقطة خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بـ58 نقطة والذي سيقابل جاره ريال غداً في ديربي مدريد الكبير.

ويتطلع برشلونة لواحدة من أصعب المواجهات هذا الموسم في مختلف المسابقات عندما يحط ضيفاً على باريس سان جيرمان الفرنسي، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء مع أفضلية لنادي العاصمة الفرنسي بتقدم مريح للغاية 4-1 في كامب نو ذهاباً.