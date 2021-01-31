وتأتيكم مباراة برشلونة وبيلباو في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة في بث مباشر على beIN SPORTS HD1.

دائما في كرة القدم هناك فرصة ثانية، ولكن قد لا تأتي دوماً بهذه السرعة، وخلال نحو 15 يوماً مثلما يحدث الآن بالنسبة لبرشلونة ولليونيل ميسي بالتحديد الذي طرد في نهائي كأس السوبر وخسر فريقه فرصة حمل اللقب الأول مع المدرب كومان.

وقال المدرب الهولندي بهذه المناسبة: "إنه موسم نقوم فيه بتغيير أشياءْ و الاعتمادِ على لاعبين شباب، في يومنا هذا برشلونة ليس مؤهلاً للفوز بأشياء كثيرة لأنه برأيي كما قلت سابقاً نحن نحاول ونتحسن ونقاتل، لكن يجب أيضاً التحلي بالواقعية".

يكتسب هذا اللقاء أهمية كبيرة بالنسبة لبرشلونة ليس فقط من أجل الثأر الكروي بل لأن الغريم التاريخي ريال مدريد خسر أمس مع ليفانتي، فالآن كتيبة كومان أمام مهمة مساواة ريال بالترتيب وانتظار عثرة من أتلتيكو.

هذا وضم كومان لاعبه سيرجي روبرتو إلى قائمة الفريق التي ستواجه أتليتيك بيلباو مساء اليوم في الدوري الإسباني.

وحصل روبرتو على التصريح الطبي بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة أتليتيكو مدريد والتي أبعدته عن الملاعب لأكثر من شهرين..

وقال كومان: "لاعبٌ لبرشلونة يجب أن يكون جاهزًا بشكل دائم لكل الأشياء، اعتقد أن اومتيتي ابتعد لمدة عن المباريات بسبب الإصابة وبرأيي لقد تعافى بشكل جيد و نحن نعتمد عليه ، بالإضافة الى مينغيثا الذي شارك في لقاءات كثيرة، قمنا بتصعيده للفريق الأول ولقد لعب كقلب دفاع وكظهير، إذن سنرى ماذا سيحدث في المستقبل، اعتقد ان أي أحدٍ يجب أن يبرز مالديه".

اللقاء يحمل رقم 180 بين برشلونة وبليباو، فاز برشلونة بـ89 مباراة وخسر 60، مقابل 30 تعادلاً.

سجل برشلونة في مواجهات الفريقين 339 مقابل 257 لضيفه الباسكي.

وفي كامب نو لعب الفريقان 89 مباراة جاءت نتائجها على هذا النحو: 62 فوز لبرشلونة، 17 لبيلباو و10 تعادلات.

مواجهة برشلونة وضيفه الباسكي وكلاهما بات كتابًا مفتوحاً بالنسبة للآخر، وكلّ طرف يدرك جيّداً نقاط قوّة وضعف منافسه، لكنّ َ تعويضَ خسارة ِ نهائيّ كأس السّوبر، والسّعيَ وراء تحقيق انتصار خامس على التوالي في الدوريّ سيكون هدفاً للبرسا للإلتحاق بغريمه ريال مدريد في المركز الثاني.

