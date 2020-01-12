وأورد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم في بيان على موقعه الإلكتروني أن سواريز خضع اليوم لعملية لمعالجة "إصابة في الغضروف الخارجي لركبته اليمنى"، متابعاً أنه "سيغيب لما يقارب الأربعة أشهر".

ويأتي غياب المهاجم الذي سجل 14 هدفاً في 23 مباراة مع الفريق في مختلف المسابقات هذا الموسم، في فترة حرجة لبرشلونة، تشهد ضغوطاً متزايدة على مدربه أرنستو فالفيردي، ومنافسة محمومة مع ريال مدريد على صدارة الليغا، والتحضير لخوض الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد نابولي الإيطالي بدءاً من شباط/فبراير المقبل.

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Medical communique@LuisSuarez9 will be out for four months

📋 All the details, herehttps://t.co/LC8q3ZLF6S pic.twitter.com/HXwOEbZM51 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 12, 2020

وأفادت الصحافة الاسبانية أن الأوروغوياني تناول المسكنات لتخفيف الآلام، و"ضحّى" بنفسه للمشاركة مع الفريق في كأس السوبر.

وسبق لسواريز (32 عاماً) أن خضع لجراحة في الغضروف الأيمن في شهر أيار/مايو الفائت حرمته من خوض نهائي كأس الملك التي خسرها فريقه أمام فالنسيا، والتي انتهت بخسارة النادي الكاتالوني 1-2.

وسيحد ابتعاده عن الملاعب من خيارات برشلونة في الهجوم، اذ ينضم الى الفرنسي عثمان ديمبيلي الغائب عن صفوف النادي منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لمعاناته من تمزق عضلي في الفخذ الأيمن.

وأشار برشلونة حينها الى ان ديمبيلي، الموجود حالياً في الدوحة في إطار برنامج علاجه، سيغيب لفترة تصل إلى عشرة أسابيع .

