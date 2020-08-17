

وذكر برشلونة في موقعه الرسمي على الإنترنت أنّ كيكي سيتيين لم يعد مدرباً للفريق الأول متوجهاً له بالشكر على جهوده خلال الأشهر الفائتة.

وكان سيتيين قد تسلم منصبه في كانون الثاني/ يناير الفائت خلفاً لفالفيردي الذي أقيل عقب الفشل في التأهل إلى نهائي السوبر.

وجاء في بيان للنادي: "وافق مجلس الإدارة على أن سيتيين لم يعد مدرباً للفريق الأول" مضيفاً أن اسم مدرب الفريق الأول الجديد سيعلن عنه في الأيام القادمة.

❗ Quique Setién no longer first team coach.

The new coach will be announced in the coming days as part of a wide ranging restructuring of the first team. — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 17, 2020

بيان النادي الكاتالوني أكد أن قرار الإقالة جاء في إطار إعادة هيلكة واسعة النطاق والتي سيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة، برشلونة أكد أنه سيعلن عن المدرب الذي سيخلف سيتيين في الأيام القليلة القادمة، في الوقت الذي أكد فيه مراسل beIN SPORTS أن النادي الكاتالوني اتفق مسبقاً مع المدرب الهولندي رونالد كومان ولم يتبقى سوى الاتفاق على بعض الأمور المادية مضيفاً أن أوسكار غراو المدير العام للنادي يتواجد الان في أمستردام لإتمام الاتفاق.

وأتت إقالة سيتيين كتنفيذ لمطالب الجماهير الأول، عقب الهزيمة القاسية أمام بايرن ميونيخ الألماني 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال سيتيين بعد مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ: "جميعنا نتحمل مسؤولية ما حدث، لا يمكن توجيه اللوم للمدرب فقط، علينا تحليل ما حدث"، مؤكداً أنّه في برشلونة منذ أشهر قليلة فقط ورافضاً الحديث عن مستقبله.

وتعالت الأصوات المنتقدة لعمل الإدارة من قبل جماهير برشلونة في ظلّ الموسم السيء على مستوى الأداء والنتائج، إذ تشير الصحف إلى رغبة شديدة في التغيير قد تمتد إلى بيع أسماء بارزة من اللاعبين مثل الأوروغوياني لويس سواريز.



وفاز سيتيين مع برشلونة في 16 مباراة وتعادل في أربع مباريات وخسر في خمس مباريات.