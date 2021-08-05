وقال النادي في بيان له إن النجم الأرجنتيني لن يجدد عقده مع النادي رغم توصل الطرفين إلى اتفاق مبدئي ونيتهما توقيع عقد جديد وذلك بسبب المعيقات الاقتصادية والمرتبطة في الأساس بسقف الرواتب الخاص برابطة الدوري الإسباني.

وبهذا تنتهي رحلة النجم الأرجنتيني رفقة برشلونة والتي دامت واحدا وعشرين عاما.

ÚLTIMA HORA | Leo Messi no seguirá ligado al FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 5, 2021

وكانت صحيفة "ماركا" كشفت أن المفاوضات بشأن تجديد عقد ميسي وصلت إلى طريق مسدود، والنجم الأرجنتيني أضحى أكثر من أي وقت مضى خارج أسوار برشلونة.