وذكر برشلونة في بيان: "بترخيص من المدرب (كومان)، ميسي يبدأ إجازته اعتباراً من اليوم، لن يشارك في تدريبات الجمعة وسيغيب عن مباراة السبت أمام إيبار".

وقد تكون مباراة برشلونة التي خاضهاً ميسي أمام سلتا فيغو الأحد الفائت هي الأخيرة لهداف الدوري الإسباني بقميص البلوغرانا في حال رفضه تجديد عقده الذي ينتهي هذا الصيف.

ولم يتوصل برشلونة وميسي حتى الآن إلى صيغة لتجديد العقد وسط شائعات عن ارتباطه بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي أو مانشستر سيتي الإنكليزي.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني هذا الموسم وخرج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكنه توّج بلقب الكأس.

