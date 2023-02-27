وأضاف النادي الكتالوني الذي كان خسر يوم أمس الأحد أمام ألميريا بهدف دون مقابل أن مدة غياب اللاعب تتوقف على وتيرة تعافيه.

روبرت ليفاندوفسكي يعاني من إجهاد في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه. pic.twitter.com/4OrJ1hqA08 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 27, 2023

في المقابل، رجحت تقارير صحفية غياب اللاعب عن مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد يوم الخميس المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويحل برشلونة ضيفاً على ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة بغياب المؤثرَين بيدري والفرنسي عثمان ديمبيليه بداعي الإصابة.

ويعول متصدر الدوري على ليفاندوفسكي بعد أن سجل 25 هدفًا في 31 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم منذ انضمامه من بايرن ميونيخ الالماني في الصيف.

وذكرت صحيفة "ماركا" المدريدية أن المهاجم قد يغيب قرابة أسبوعين ليعود قبل "الكلاسيكو" الذي سيجمع الغريمين في الليغا في 19 آذار/مارس، في حين أشارت تقارير أخرى الى أن تعافيه قد يستغرق وقتا أقل.

ويُقام إياب نصف نهائي الكأس على ملعب كامب نو في الخامس من نيسان/أبريل المقبل ومن المتوقع أن يكون جميع الغائبين تعافوا في حينها.

وخرج برشلونة الخميس الماضي من الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على يد مانشستر يونايتد الإنكليزي، وتعرض الأحد لثاني خسارة في الدوري هذا الموسم بسقوطه أمام مضيفه ألميريا 0-1 فتقلص الفارق بينه وبين مطارده المباشر غريمه التقليدي ريال مدريد الى 7 نقاط.

