وخاض بيليرين مع برشلونة مباراتين فقط في الليغا منذ انتقاله للفريق الكاتالوني قادماً من آرسنال في الميركاتو الصيفي الماضي.

وأفاد ثاني الدوري الإسباني الذي يحلّ ضيفاً على ريال مايوركا السبت ضمن منافسات المرحلة السابعة من الدوري الإسباني في بيان انه سيُخضع مدافعه الأربعاء لفحوصات لمعرفة حقيقة الإصابة، حيث من المحتمل أن يغيب بيليرين عن الملاعب لفترة غير محددة.

إصابات عديدة

وخسر برشلونة خلال النافذة الدولية الحالية جهود مدافعه الاوروغوياني رونالد أراوخو وزميله الوافد الجديد الفرنسي جول كونديه، بالإضافة إلى المهاجم الهولندي ممفيس ديباي ومواطنه لاعب خط الوسط فرنكي دي يونغ بسبب إصابات في الفخذ وأوتار الركبة.

ويغيب أراوخو لأطول فترة عن المستطيل الأخضر حيث من المقرر أن يخضع لجراحة في عضلة فخذه الأربعاء، في حين تبدو مشاركته في مونديال قطر نهاية العام الحالي مع منتخب بلاده مهددة اذ من المتوقع أن تمتد فترة غيابه لثلاثة أشهر.

وعاد بيليرين إلى فريق بداياته الكروية برشلونة في الصيف الحالي في صفقة انتقال حر، وذلك بعدما وافق أرسنال الإنكليزي على فسخ عقد الظهير الأيمن.

وتعاقد برشلونة مع بيليرين الذي خاض أربع مباريات دولية لتعويض رحيل الظهير الأميركي سيرجينو ديست إلى ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة مع خيار التوقيع نهائياً مع بطل "سيري أ".

وبدأ ابن الـ27 عاماً خطواته الأولى في ملاعب كرة القدم بألوان برشلونة حين كان في الثامنة من عمره، ثم تركه في السادسة عشرة من عمره للالتحاق بأرسنال عام 2012.