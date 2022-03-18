وكان ديست قد تعرض لإصابة قاسية خلال مباراة فريقه ضد غلطة سراي في الدوري الأوروبي، استدعت خروجه من اللقاء.. وبعد خضوعه للفحوص الطبية تبينت إصابته في العضلة ذات الرأسين للفخذ اليسرى، دون أن تتحدد مدةُ الغياب التي قد تصل إلى ثلاثة أسابيعَ بحسب بعض التقارير الإعلامية، مايعني غيابَه عن مواجهة الكلاسيكو الأحد المقبل.

