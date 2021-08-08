وقال النادي الكتالوني إن أغويرو يعاني من إصابة على مستوى ربلة الساق اليمنى ما قد يبعده عن الملاعب لفترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع، كما أكد برشلونة أيضا إصابة المدافع الفرنسي كليمون لونغلي على مستوى ركبته اليمنى.

