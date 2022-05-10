سجّل أهداف الفريق الكتالوني كل من الهولندي ممفيس ديباي (30) والغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ (41 و48) في حين دوّن ياغو أسباس هدف سلتا فيغو (50).

ورفع برشلونة الذي حقق فوزه الثالث توالياً رصيده إلى 72 نقطة بفارق 7 نقاط عن إشبيلية الثالث الذي يواجه الأربعاء مايوركا ضمن الجولة ذاتها.

إصابة أراوخو في الرأس

وخسر برشلونة خدمات مدافعه الدولي الأوروغوياني رونالد أراوخو بسبب إصابة قوية في رأسه اثر اصطدامه برأس زميله الواعد غافي اثر كرة هوائية (61).

وعاد أراوخو إلى مركزه وهو يترنح ويتألم من شدة الإصابة قبل أن يسقط على أرضية الملعب. قدم له زميله إريك غارسيا وقائد سلتا فيغو أسباس الإسعافات الأولية، ثم دخل الطاقم الطبي الذي استدعى سيارة إسعاف دخلت أرضية الملعب لنقله إلى المستشفى.

وأكد برشلونة في بيان أن "أراوخو يعاني من ارتجاج في المخ وتم نقله إلى أحد المستشفيات لإجراء فحوصات معمقة".