ورفع برشلونة الذي كان خسر في الجولة الماضية أمام ألميريا بهدف دون مقابل، رصيده إلى 62 نقطة بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد الثاني الذي يحل ضيفاً في وقت لاحق على ريال بيتيس.

في المقابل توقف رصيد فالنسيا عتد 23 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بعد أن تكبّد هزيمته الثالثة عشرة.

وسجّل الدولي البرازيلي رافينيا في الدقيقة 15 الهدف الوحيد في المباراة التي شهدت طرد الأوروغواياني رونالد أراوخو في الدقيقة 59 وإهدار ركلة جزاء للاعب برشلونة فيران توريس في الدقيقة 55.

وخاض الفريق الكتالوني المباراة بغياب العديد من النجوم بسبب الإصابة في مقدمتهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي وبيدري والفرنسي عثمان ديمبيليه، فيما غاب غافي بسبب الايقاف لتراكم البطاقات.

