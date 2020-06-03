

الفريق الكاتالوني الذي سيستهل مرحلة ما بعد التوقف بمواجهة ريال مايوركا خاض ثاني حصة تدريبية جماعية منذ البدء في المرحلة الرابعة من البروتوكول الذي اعتمدته رابطة الدوري الإسباني.

حصة شارك في بعض فتراتها صامويل أومتيتي الذي يواصل تعافيه من الإصابة.

