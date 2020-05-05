أعاد نادي برشلونة الحياة إلى ملعبه " كامب نو"، ومركزه التدريبي خوان غامبر من خلال الشروع في عملية التعقيم والإعداد لاستقبال نجوم الـ"بلوغرانا" العائدين للتمارين هذا الأسبوع.

وستستعيد أندية "لا ليغا" النشاط الرياضي بتدريبات فردية وفحوصات مكثقة للاعبين للكشف عن فيروس كورونا تمهيداً لعودة المباريات.

يذكر أنّ رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم كانت قد أعلنت الاثنين أنها تنوي "العودة إلى المنافسات في حزيران/يونيو".

وقال بيان صادر عن الرابطة "العودة إلى التدريبات ستكون بطريقة تدريجية بدءا بالتدريبات الفردية ثم الجماعية حتى العودة المتوقعة في حزيران/يونيو".