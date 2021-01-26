برشلونة يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة January 26, 2021 14:23 2:38 دقيقة أصبحت الوضعية الاقتصادية لنادي برشلونة، تعيشُ منعطفاً خطيراً للغاية، مع تزايد أزمةِ الديون المُتراكمة، والتي تخطّت قيمتَها المليارْ يورو. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة -آخر الفيديوهات 2:38 دقيقة برشلونة يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة 5:30 دقيقة ذكرى كوبي حاضرة في القلوب وعلى جدران لوس أنجليس 1:04 دقيقة الصين تؤكد استعدادها لتنظيم الأولمبياد الشتوي 0:45 دقيقة رئيس الأولمبية الفرنسية يؤكد أهمية تلقي اللقاح 0:39 دقيقة اتجاه لإقامة مباراة كل النجوم في مارس 0:45 دقيقة لامبارد يعبر عن خيبة أمله من قرار إقالته 2:29 دقيقة قلق في صفوف المنتخب المغربي قبل مواجهة أوغندا 1:17 دقيقة آرسنال يتطلع للثأر من ساوثهامبتون 0:40 دقيقة سحب قرعة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاماً 1:00 دقيقة غوارديولا: النتائج الإيجابية تمنحنا دفعة معنوية