برشلونة يطمح للانتصار السادس توالياً من قبل beIN SPORTS February 7, 2021 11:44 2:24 دقيقة بعد ضمانه مقعدا في المربّع الذهبيّ لمسابقة الكأس، يطمح برشلونة إلى تحقيق الانتصار السّادس تواليًا خارج أرضه في الليغا، وذلك عندما ينزل ضيفـا ثقيلا على ملعب بيتيس. تقارير إخبارية برشلونة الإسباني الدوري الإسباني -آخر الفيديوهات 3:32 دقيقة غينيا ثالثة في بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين 5:14 دقيقة مانشستر يونايتد يهدر الفوز أمام إيفرتون 3:13 دقيقة فوز رابع توالياً لليون يمنحه الصدارة مؤقتاً 0:50 دقيقة نيوكاسل يهزم ساوثهامبتون بـ9 لاعبين 0:25 دقيقة مصطفى محمد يقود غلطة سراي لتخطي غريمه فنربهتشة 3:24 دقيقة يوفنتوس يحسم معركته أمام روما 3:56 دقيقة ريال مدريد ينجو من مطب هويسكا بفضل ثنائية فاران 3:36 دقيقة أرسنال يتعثر في "فيلا بارك" أمام أستون فيلا 3:28 دقيقة المؤتمر الصحافي لفريق الدحيل قبل مواجهة أولسان 4:22 دقيقة بايرن ميونيخ يحطّ الرحال في قطر