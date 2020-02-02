برشلونة يطمح لإستعادة نغمة الانتصارات على حساب ليفانتي من قبل beIN SPORTS February 2, 2020 10:09 2:15 دقيقة يعود برشلونة هذا الأحد إلى مشهد الليغا برغبة في تقديم مباراة كبيرة أمام ضيفه ليفانتي، ويعد هذا الاختبار الأول للمدرب كيكي سيتيين بعد إغلاق سوق الانتقالات الشتوية التي لم تشهد التعاقد مع أي مهاجم جديد. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة ليفانتي -آخر الفيديوهات 1:15 دقيقة شاهد ردة فعل دجوكوفيتش "الغاضبة" على الحكم 1:37 دقيقة هل انحصر صراع جائزة "البيتشيشي" بين ميسي وبنزيمة؟ 2:15 دقيقة برشلونة للعودة إلى سكة الانتصارات على حساب ليفانتي 1:49 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:04 دقيقة الريان يحسم القمة أمام الدحيل وأكرم عفيف يتألق 3:15 دقيقة الأهلي يعبر على حساب الهلال ويمنح الصدارة للنجم 0:23 دقيقة الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي وموعد القرعة 3:15 دقيقة النجم يتخطى بلاتينيوم ويتأهل متصدراً 2:19 دقيقة لايبزيغ يتخلى عن الصدارة 3:40 دقيقة مانشستر يونايتد يهدر فرصة التقدم إلى المركز الخامس