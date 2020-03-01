برشلونة يطمح إلى استغلال الكلاسيكو للابتعاد بالصدارة من قبل beIN SPORTS March 1, 2020 12:56 2:19 دقيقة في ظل جاهزية المدافعين جيرارد بيكي وجوردي ألبا يتأهب برشلونة لقمة الكلاسيكو اليوم التي يطمح من خلالها إلى تعزيز مركزِه الأول على أرض غريمه ريال مدريد. تقارير إخبارية الكلاسيكو برشلونة -آخر الفيديوهات 2:18 دقيقة ريال مدريد يتطلع للفوز على برشلونة لانتزاع الصدارة 2:19 دقيقة برشلونة يطمح للابتعاد بالصدارة 2:07 دقيقة بطولة الشقب تحقّق نجاحاً كبيراً في نسختها السابعة 0:35 دقيقة لاعبو بايرن وهوفنهايم يمررون الكرة لبعضهم البعض! 2:28 دقيقة beIN تسأل جمهور بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس 2:25 دقيقة دورة أكابولكو: نادال يتوّج بلقبه الأول في 2020 1:49 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:39 دقيقة محمد النهيري: "الهدف الأول منحنا الثقة" 2:38 دقيقة الوداد يتخطى النجم بثنائية ذهابا ويترقب موقعة رادس 0:22 دقيقة استبدال دي ماريا للإصابة وتوخيل واثق