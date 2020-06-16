متابعة: مازن الريس



تعذّب برشلونة قليلاً قبل أن يضمن الانتصار على ضيفه ليغانيس بثنائية نظيفة يوم الثلاثاء ضمن الأسبوع التاسع والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.

وافتتح الواعد فاتي التسجيل قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول بعد تسديدة متقنة من حافة منطقة الجزاء ثم أضاف الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني من ركلة جزاء مثيرة للجدل حصل عليها بنفسه (69).



ولعب برشلونة مباراته الأولى على ملعبه بعد انتشار وباء كورونا بغياب جماهيره إلا أنّ استخدام تقنية التشجيع الافتراضي عوّضت بعض الشيء الافتقاد لصخب قلعة كامب نو.



ولم يظهر برشلونة بذات المستوى الذي كان عليه في مباراته الأولى بعد الاستئناف أمام مايوركا وتعرّض مرماه للتهديد المباشر مرتين في أول ربع ساعة، لكنه استعاد توازنه في الدقائق اللاحقة واستثمر فرصه على أكمل وجه ليحصد النقاط الثلاث.

ورفع برشلونة رصيده إلى 64 نقطة في الصدارة متقدماً بفارق خمس نقاط عن الوصيف ريال مدريد الذي يلاقي فالنسيا الخميس في قمة مباريات المرحلة، بينما توقف رصيد الخاسر عند 23 نقطة في المركز الأخير.

التغطية الخاصة - مباراة برشلونة وليغانيس

نهاية اللقاء بفوز برشلونة.

(90+5) طرد المكسيكي أغيري مدرب ليغانيس.

(89) كيفن رودريغيز اقترب كثيراً من هزّ شباك برشلونة لكن تير شتيغن في المكان المناسب.

(82) الأرجنتيني كاريو يضيع على ليغانيس فرصة تذليل الفارق.

هدف (69) ميسي يضيف الثاني من ركلة جزاء مثيرة للجدل حصل عليها بنفسه وأكدتها تقنية الفيديو.

هدف ملغي (64) تقنية الفيديو تلغي هدف الفرنسي أنطوان غريزمان بسبب وجود البديل البرتغالي سيميدو صاحب التمريرة الحاسمة في موقف متسلل.

(54) البديل الإيفواري أسالي يفتتح فرص الشوط الثاني بتسديدة قوية بين يدي الألماني تير شتيغن.

انتهاء الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف نظيف.

(44) ضربة رأس من الأرجنتيني ميسي تجاور المرمى.

هدف (42) فاتي يجد طريق الشباك أخيراً بتسديدة من حافة منطقة الجزاء.

(40) كرة لينغليه تضل طريق الشباك.

برشلونة يتحسن إلا أنّ الشباك لا زالت صامتة خلال نصف ساعة.

(13) غيريرو يضيع بغرابة فرصة ثانية للضيف ليغانيس.

(11) فرصة هدف محقق تضيع على ليغانيس بعد تألق الفرنسي لينغليه.

المبارة توحي بتسجيل الأهداف لكن لا خطورة حقيقية حتى اللحظة في أول 10 دقائق.

انطلاق المباراة

التشكيلة الرسمية لكل من برشلونة وليغانيس