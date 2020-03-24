وقال النادي في بيان له إنه أخبر السلطات الصحية في كتالونيا بإمكانية الاستفادة من منشآت النادي من أجل تعويض النقص.

كما أكد النادي أنه سيمنح العربة الصحية التي يملكها لمستشفى "سانت باو" من أجل المساعدة في نقل المرضى بين مختلف مرافق المستشفى.