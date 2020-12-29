متابعة مازن الريس

وبدا واضحاً تأثر برشلونة بغياب فاتي ونجمه الأول ليونيل ميسي بسبب الإصابة، خاصة وأنّ الدنماركي برايتوايت أضاع العديد من الفرص السهلة.

ولعبت تقنية الفيديو دوراً كبيراً في أحداث الشوط الأول بعدما ثبتت ركلة جزاء لصالح برشلونة لم يراها الحكم في البداية كما ألغت هدفاً لصالح برشلونة.

ومع أنّ أداء برشلونة تحسن في الشوط الثاني لكن الهدف جاء من قبل كيكي (57) قبل أن يدرك الفرنسي ديمبيلي التعادل (67).

وصار رصيد برشلونة 25 نقطة في المركز السادس فيما ابتعد إيبار عن مراكز الهبوط قليلاً بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة.



مباراة برشلونة وإيبار - التغطية الخاصة

(90+2) ترينكاو كاد يسجل هدفاً قاتلاً لكن كرته تنحرف عن المرمى.

محاولات برشلونة تفتقد للجدية والتعادل سيد الأحكام قبل 10 دقائق من النهاية.

(71) الحظ يستمر بمعاندة برايتوايت الذي فشل بإضافة هدف التقدم.

هدف: ديمبيلي يفك عقدة دفاع إيبار ويدرك التعادل (67).

هدف: كيكي يعاقب برشلونة على إهدار العديد من الفرص السهلة ويستغل خطأ دفاعياً ويضع إيبار في المقدمة (58).

(53) الدور يأتي على غريزمان وتسديدته بين يدي الصربي ديميتروفيتش.

(51) البوسني بيانيتش يجرب حظه وكرته تخطئ المرمى.

(50) أخطر فرص المباراة تأتي من تسديدة الفرنسي ديمبيلي التي انحرفت عن مرمى إيبار.

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

(42) الفرنسي غريزمان يظهر لأول مرة بتسديدة من حافة منطقة الجزاء تجاور المرمى.

(35) تسديدة البولندي كادزيور تفقد فاعليتها بسبب تمركز الألماني تير شتيغن حارس برشلونة.

(25) تقنية الفيديو تفسد فرحة برايتوايت بهدف الافتتاح بسبب وجوده في موقف تسلل بفارق سنتيمترات قليلة عن آخر مدافع.

انتصاف الشوط الأول بعد عدة محاولات لا ترقى لمرتبة الخطورة من قبل الفريقين لتبقى النتيجة على حالها 0 -0.

(10) الياباني إينوي حاول مباغتة برشلونة لكن كرته مرت بسلام.

(8) الدنماركي برايتوايت يهدر ركلة جزاء بغرابة.

(7) تقنية الفيديو تقر بوجود ركلة جزاء لصالح برشلونة بعد مشاورات استمرت قرابة دقيقتين.

انطلاق المباراة



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