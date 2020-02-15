برشلونة يسعى لمواصلة انتصاراته من بوابة خيتافي February 15, 2020 12:00 2:02 دقيقة في ظل غياب "لونغليه" للإيقاف، يعود برشلونة إلى ملعب "الكامب نو" طامحاً لمواصلة انتصاراته في الدوري الإسباني وذلك عندما يستقبل خيتافي الذي يسعى لخلق المفاجأة. تقارير إخبارية برشلونة خيتافي كليمون لونغليه -آخر الفيديوهات 1:45 دقيقة برشلونة ممتن للجماهير العربية 0:29 دقيقة جماهير الزمالك تجوب شوارع الدوحة احتفالاً بالفوز 2:02 دقيقة برشلونة يسعى لمواصلة انتصاراته من بوابة خيتافي 11:52 دقيقة موجز الأخبار 1:46 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:52 دقيقة اليابان تبدأ التدرب على رحلة الشعلة الأولمبية 1:17 دقيقة زيون ويليامسون ولوكا دونتشيتش يستعرضان ! 2:34 دقيقة إسلام سليماني يتألق مع موناكو في الفترة الأخيرة 1:00 دقيقة فوز استعراضي للولايات المتحدة على فريق العالم 0:39 دقيقة ليستر سيتي يهدر فرصة الضغط على مانشستر سيتي