برشلونة يسعى إلى إنهاء العام في الصدارة من قبل beIN SPORTS December 31, 2022 10:59 2:37 دقيقة بقيادة نجمه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي يسعى برشلونة إلى إنهاء العام في صدارة الليغا عندما يستضيف إسبانيول في الكامب نو ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني. مواجهة برشلونة وإسبانيول موعدك معها سيكون اليوم السبت في الساعة 16:00 وستنقل عبر قناة beIN SPORTS 1. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة إسبانيول -آخر الفيديوهات 4:51 دقيقة العطية يطمح إلى الحفاظ على لقب رالي داكار 1:14 دقيقة كونتي يؤكد حزنه الشديد لرحيل الأسطورة بيليه 0:56 دقيقة غوارديولا يشيد بتحطيم هالاند للأرقام القياسية 2:37 دقيقة برشلونة يسعى إلى إنهاء العام في الصدارة 2:37 دقيقة آرسنال يتطلع إلى تعزيز صدارته عندما يواجه برايتون 4:35 دقيقة بنزيمة يقود ريال مدريد للفوز على بلد الوليد 3:59 دقيقة فايس يهدي ليفربول الفوز بهدفين في شباك فريقه! 0:18 دقيقة كريستيانو رونالدو ينضم رسمياً إلى النصر السعودي 0:35 دقيقة مصادر إعلامية: النصر السعودي يضم كريستيانو رونالدو 0:33 دقيقة الاتحاد القطري يقرر عدم تمديد عقد فيليكس سانتشيث