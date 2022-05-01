انتصر برشلونة بصعوبة على ضيفه مايوركا 2-1 يوم الأحد في المرحلة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعاد برشلونة إلى سكة الانتصارات عقب ثلاث هزائم على أرضه في جميع المنافسات بفضل هدفي الهولندي ديباي (25) وبوسكيتس (54) بينما تكفّل رايلو بهدف مايوركا الوحيد (79).

وجاء الانتصار بعد رقم سلبي لبرشلونة تمثّل بثلاث خسارات متتالية على أرضه لأول مرة خلال موسم واحد من ضمنها الهزيمة من آينتراخت فرانكفورت الألماني 3-2 في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي والتي أنهت مشوار الفريق الكاتالوني في المسابقة الأوروبية.

وشهدت المواجهة اشتراك نجم برشلونة الواعد فاتي في آخر ربع ساعة بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن إشبيلية الثالث و15 نقطة عن ريال مدريد الذي ضمن التتويج باللقب بفوزه على إسبانيول 4-0 أمس السبت.

وبات برشلونة قريباً جداً من حسم تأهله إلى دوري أبطال أوروبا إذ يبتعد عن ريال بيتيس الخامس بفارق تسع نقاط مع مباراة أقل للأخير.