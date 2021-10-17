جاءت المباراة قوية وعامرة بالكفاح والندية من الفريقين، وتقدم فالنسيا بهدف رائع أحرزه قائده غايا، قبل أن ينتفض الفريق الكاتالوني سريعاً ويدرك التعادل عن طريق نجمه أنسو فاتي في الدقيقة 13، ثم أنهى برشلونة الشوط الأول على أفضل ما يكون بفضل مهاجمه الهولندي ممفيس ديباي الذي سجل الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 41.

وحاول فالنسيا إدراك التعادل في الشوط الثاني وكان قريباً جداً من تسجيل الهدف الثاني حتى باغت لاعب وسط البرشا كوتينيو فريق الخفافيش بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 85.

ورفع برشلونة رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع خلف رايو فايكانو السادس بفارق نقطة واحدة علماً بأن فريق المدرب الهولندي رونالد كومان خاض 8 مباريات إلى الآن وتتبقى له مواجهة مؤجلة أمام إشبيلية من المرحلة الرابعة.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد فالنسيا عند 12 نقطة في المركز التاسع.