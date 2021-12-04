برشلونة يستضيف ريال بيتيس في مباراة قوية من قبل beIN SPORTS December 4, 2021 09:53 3:10 دقيقة يستضيف برشلونة فريق ريال بيتيس في مواجهة قوية ومرتقبة اليوم السبت في الجولة 16 من الدوري الإسباني لكرة القدم. تقارير إخبارية ريال بيتيس الدوري الإسباني برشلونة -آخر الفيديوهات 2:38 دقيقة ريال مدريد ينشد الفوز من بوابة ريال سوسييداد 3:10 دقيقة برشلونة يستضيف ريال بيتيس في مباراة قوية 0:35 دقيقة كراوتيا تقصي صربيا من كأس ديفيس 1:02 دقيقة رانغنيك يكشف تواصل تشيلسي معه قبل مانشستر يونايتد 0:45 دقيقة علي مبخوت يشدد على قوة منتخب موريتانيا 0:49 دقيقة قمة خارج حدود التوقعات بين المغرب والأردن 2:29 دقيقة غسان معتوق يشيد بلاعبي منتخب سوريا 4:20 دقيقة الحالات التحكيمية الخاصة بمباراة سوريا وتونس 0:53 دقيقة خالد حاج عثمان: "طموحات منتخب سوريا سترتفع ولكن" 2:49 دقيقة منذر الكبير: منتخب تونس لم يكن محظوظاً أمام سوريا