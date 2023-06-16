برشلونة يخوض مبارياته البيتية في مونتجويك من قبل beIN SPORTS June 16, 2023 19:29 2:47 دقيقة ينتقل فريق برشلونة إلى ملعب لويس كومباني في مونتجويك الموسم المقبل نظراً لأعمال التطوير والصيانة على ملعبه سبوتيفاي كامب نو. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة -آخر الفيديوهات 3:37 دقيقة المنتخب الإنكليزي يعود بالنقاط الثلاث من مالطا 2:06 دقيقة منتخب المغرب يحل ضيفاً على جنوب إفريقيا 3:56 دقيقة مواجهة هامة للمنتخب الليبي أمام بوتسوانا 3:17 دقيقة المنتخب التونسي ضيفاً ثقيلاً على غينيا الاستوائية 0:37 دقيقة فوز ثمين لمنتخب فنلندا على سلوفينيا 1:16 دقيقة تركيا تهزم المجر ضمن بطولة أوروبا للسيدات 2:47 دقيقة برشلونة يخوض مبارياته البيتية في مونتجويك 0:37 دقيقة ايقاف مورانت نجم غريزليز 25 مباراة 0:37 دقيقة تحديد موعد مباراة "درع المجتمع" 4:18 دقيقة المنتخب الكوري الجنوبي يتغلّب على نظيره القطري