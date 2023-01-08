برشلونة يخوض اختباراً صعباً أمام أتليتيكو مدريد من قبل beIN SPORTS January 8, 2023 08:25 2:39 دقيقة يدخل برشلونة مواجهة هامة أمام أتليتيكو مدريد وعينه على النقاط الثلاث خاصة أنّ الفوز سيُعطيه دفعة معنوية قوية في شهر حافل بالمباريات الهامة. تقارير إخبارية أتلتيكو مدريد برشلونة -آخر الفيديوهات 3:57 دقيقة تشلسي لتجاوز أزماته أمام مانشستر سيتي 2:39 دقيقة برشلونة يخوض اختباراً صعباً أمام أتليتيكو مدريد 4:15 دقيقة ليفربول يتعادل مع وولفرهامبتون في كأس الاتحاد 0:48 دقيقة أياكس يتعاقد مع حارس المرمى الأرجنتيني رولي 1:01 دقيقة السعادة تغمر مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان 0:25 دقيقة انطلاقة قوية للمنتخب القطري في "خليجي 25" 2:12 دقيقة بايرن يوثّق أوّل أيّام معسكر الدوحة بمقطع فيديو 2:46 دقيقة قمّة مرتقبة بين فنربهتشه وغلطه سراي 5:27 دقيقة فياريال يفاجئ ريال مدريد 4:02 دقيقة أولمبيك مارسيليا يتقدم بنجاح في كأس فرنسا