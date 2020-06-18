برشلونة يخسر جهود لاعبَين قبل مواجهة إشبيلية من قبل beIN SPORTS June 18, 2020 21:14 0:42 دقيقة أعلن برشلونة إصابة لاعبيه فرانكي دي يونغ وسيرجي روبيرتو وبالتالي غيابهما عن مواجهة إشبيلية لحساب الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني. -آخر الفيديوهات 3:55 دقيقة سوسييداد يفرّط بفرصة استعادة المركز الرابع 0:42 دقيقة برشلونة يخسر جهود لاعبَين قبل مواجهة إشبيلية 0:57 دقيقة "توربو" تيمو فيرنر يحط الرحال في تشيلسي 0:31 دقيقة ريال مدريد يعلن إصابة إيسكو 1:20 دقيقة يويفا يدعو إلى فترة انتقالات مُنَسَقة 1:11 دقيقة فينغر: "تتويج ليفربول سيكون مستحقاً" 4:00 دقيقة لقطة غريبة في مباراة أستون فيلا وشيفيلد يونايتد ! 0:59 دقيقة حقائق جديدة عن وفاة كوبي براينت 0:58 دقيقة نهائي كأس ألمانيا دون حضور الجماهير 0:27 دقيقة سحب قرعة بطولة آسيا للشباب 2020