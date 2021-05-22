برشلونة يختتم موسمه بمواجهة إيبار من قبل beIN SPORTS May 22, 2021 12:29 3:23 دقيقة سيُسدِل برشلونة الستار في مدينة إيبار على موسمٍ مُخَيب، عاد ليَحمِل مزيداً من الإخفاقات، هذا في وقت يتواصل فيه التحضير من قبل إدارة لابورتا لمرحلة تجديد واسعة. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة إيبار -آخر الفيديوهات 2:59 دقيقة يوم الحسم في الدوري الإسباني - التغطية الخاصة 0:50 دقيقة تولوز يصعد لخوض ملحق الصعود للدرجة الأولى 4:08 دقيقة مواجهة من العيار الثقيل بين الوداد والمولودية 3:18 دقيقة الترجي يستضيف شباب بلوزداد في قمة عربية مرتقبة 3:23 دقيقة برشلونة يختتم موسمه بمواجهة إيبار 0:38 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين ليفانتي وقادش 2:34 دقيقة آخر المستجدات بشأن أولمبياد طوكيو 0:54 دقيقة التقارير تجمع على طلب كاين الانتقال من توتنهام 2:21 دقيقة إنفانتينو يدعو لإصلاح شامل للروزنامة الدولية 0:31 دقيقة إنتر يرسم طريق الخروج من الأزمة المالية