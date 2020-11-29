برشلونة يحول اهتمامه الكامل إلى الليغا November 29, 2020 09:49 3:08 دقيقة بعد ضمانه بطاقة العبور إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، يُحول برشلونة اهتمامه الى المشهد المحلي من أجل استقبال أوساسونا في مباراة يطمح فيها فريق كومان إلى تحقيق النقاط الثلاث دون سواها قياساً على أسوأ بداية في الليغا منذ ثلاثة عقود تقريباً. تقارير إخبارية رونالد كومان برشلونة -آخر الفيديوهات 3:43 دقيقة نابولي يكتسح روما في ليلة وداع أسطورته مارادونا 3:20 دقيقة وولفرهامبتون يُسقط أرسنال في عقر داره 0:50 دقيقة المنتخب اللبناني يضمن تأهله إلى نهائيات كأس آسيا 2:28 دقيقة مواجهة تشيلسي وتوتنهام تنتهي بالتعادل السلبي 1:11 دقيقة طبيب مارادونا محط تحقيق بشبهة القتل غير المتعمد 1:15 دقيقة وزارة الرياضة المصرية توقف مجلس إدارة الزمالك 3:02 دقيقة ميلان يواصل عروضه القوية ويبتعد في الصدارة 5:25 دقيقة كافاني يقود مانشستر يونايتد لتحقيق ريمونتادا مثيرة 4:55 دقيقة برشلونة يعود إلى سكة الانتصارات وميسي يسجل 1:57 دقيقة تحديد موعد المؤتمرِ الدوليّ السابع للأمنِ الرياضي