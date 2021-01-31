وسجل كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي (20) والفرنسي أنطوان غريزمان (74) هدفي برشلونة فيما جاء هدف الضيوف الوحيد بواسطة جوردي ألبا خطأ في مرماه في الدقيقة 49.

وبعد أن دوّن الهدف الأول للبلاوغرانا من مخالفة مباشرة نفذت بدقة عالية، بات الفريق الباسكي أكثر الفرق في الدوري الإسباني التي يسجل فيها الساحر الأرجنتيني برصيد 18 هدفاً.

ويواصل البرغوث كتابة التاريخ بوصوله للهدف 650 مع برشلونة في مختلف المسابقات (755 مباراة).

وبات برشلونة في مركز الوصافة بـ40 نقطة وبفارق الأهداف عن ريال مدريد، الثالث، في المقابل يأتي بلباو في المركز 11 بـ24 نقطة.

وكاد برشلونة أن يفتتح التسجيل مبكراً، وتحديداً في الدقيقة الخامسة، بعد تمريرة بينية من غريزمان إلى ميسي الذي انفرد بالحارس، لكن الأخير تمكن من إبعادها.

وكاد ميسي أن يسجل مجدداً في الدقيقة 14، بعد تسديدة قوية من البوسني ميراليم بيانيتش من خارج منطقة الجزاء، حولها الأرجنتيني بصدره نحو المرمى، لكنها علت العارضة بميليمترات.

وكانت الثالثة ثابتة. عندما حصل الفريق الكاتالوني على خطأ خارج المنطقة، انبرى له ميسي وسدد كرة قوية متقنة في أقصى الزاوية اليسرى للحارس، معلناً عن الهدف الأول لبرشلونة (20).

وفي الدقيقة 45، شهدت المباراة لعبة رائعة بعد مجهود فردي من الهولندي فرانكي دي يونغ، حين انطلق بالكرة من منتصف الملعب ولعبها عرضية زاحفة خارج المنطقة، تركها غريزمان لميسي الذي حولها إلى الفرنسي عثمان ديمبيلي فسددها فوق العارضة.

ومع بداية الشوط الثاني، أدرك بلباو التعادل في الدقيقة 49، بالنيران الصديقة عندما حاول المدافع ألبا ابعاد كرة عرضية فسددها عن طريق الخطأ في شباك فريقه.

وأهدر بيانيتش فرصة تعزيز التقدم، حينما تمكن حارس بلباو من إبعاد رأسيته بعد عرضية من غريزمان، إلى ركنية (57).

لكن برشلونة تمكن من إحراز هدف الفوز في الدقيقة 74، إذ مرر ديمبيلي كرة بينية إلى أوسكار مينغيسا الذي اخترق من الجهة اليمنى، ولعب عرضية حولها غريزمان في الشباك.

وسنحت الفرصة لألبا لتعويض الخطأ، عندما هيأ له ميسي كرة داخل المنطقة، سددها برعونة بين يدي الحارس (90+3).

وفي مباراة أخرى، انتهت مواجهة غرناطة مع سلتا فيغو بالتعادل السلبي.

