وأنهى البرسا الشوط الأول بأداء من الزمن الجميل منهياً الدقائق الـ45 بتقدم مستحق 3-1، مع تألق واضح للوافد الجديد أداما تراوري.

وفي الثاني صمد رجال تشافي أمام أفضلية الروخي بلانكوس التي زدات مع النقص العددي في صفوف البرسا.

وسجل لبرشلونة خوردي ألبا 10، غافي 21، الأوروغوياني رونالد أراخو 43، والبرازيلي داني ألفيش 49.

في حين وقع على ثنائية أتلتيكو، البلجيكي يانيك كاراسكو 8، والأوروغوياني لويس سواريز 58.

وتعرض ألفيش للطرد المباشر بالدقيقة 69 وحصل ألبا على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وصار رصيد الفريق الكتالوني 38 نقطة في المركز الرابع، أمام أتلتيكو بالذات الذي تراجع للمركز الخامس متوقفاً رصيده عند النقطة 36.

وأكد برشلونة صحوته في الفترة الأخيرة في "لا ليغا" حيث نجح بادارة مدربه الجديد ولاعبه السابق تشافي هرنانديس في حصد 14 نقطة من أصل 18 ممكنة، ليتوج نفسه الأفضل في المراحل الست الأخيرة مع 4 انتصارات مقابل تعادلين.

وبعد خسارته للقبه في الكأس المحلية أمام أتلتيك بلباو 2-3 بعد التمديد، عوض برشلونة سريعاً بفوز بشق الأنفس على ألأفيس 1-0 قبل التوقف بسبب النافذة الدولية.

في المقابل، فقد أتلتيكو فعاليته الّتي ميزته العام الماضي وقادته للتتويج باللقب، حيث لم يحقق سوى فوزين في مبارياته الثماني الأخيرة وبات يتأخر بفارق 14 نقطة عن جاره وغريمه ريال مدريد المتصدر، علماً أن "كولتشونيروس" خاض مباراة أقل.

كما لم يفز أتلتيكو في عقر دار برشلونة بالدوري "كامب نو" منذ عام 2006، في سلسلة حقق خلالها 8 تعادلات وتلقى 14 هزيمة.

على ملعب "كامب نو"، باغت الضيوف سريعاً أصحاب الأرض بهدف بعد 8 دقائق من صافرة البداية بعد تمريرة من المهاجم الأوروغوياني لويس سواريس تابعها البلجيكي كاراسكو بكرة بينية في الشباك، في ثالث أهدافه هذا الموسم في الدوري.

ولم يكد أتلتيكو يحتفل بهدف السبق، حتى اهتزت شباكه بالتعادل بعد تسديدة على الطاير رائعة من ألبا إثر تمرير عكسية من المخضرم البرازيلي ألفيش (38 عاماً) استقرت في الزاوية العليا اليمنى للحارس السلوفيني يان أوبلاك.

وتلقى الضيوف صفعة ثانية بعد رأسية غافي وتمريرة على الميليمتر داخل المنطقة من تراوري (21)، لينهي برشلونة الشوط الاوّل بالهدف الثالث من أراوخو الذي تابع ضربة رأسية من جيرارد بيكيه اصطدمت بالعارضة وحاول فيران توريس تسديدها من دون أن ينجح، لتصل إلى الأوروغوياني الذي سدد كرة أرضية في الشباك (43).

ولم تكد تمر 4 دقائق على بداية الشوط الثاني، حتى ترك ألفيش بصماته على المباراة بتسجيله الرابع من كرة زاحفة بعد تمريرة من غافي فشل الثنائي بيدري غونزاليس وتوريس في التعامل معها، ليسجل البرازيلي هدفه الأول منذ عودته إلى "كامب نو".

ردّ أتلتيكو بتقليص النتيجة إلى هدفين عبر رأسية من مهاجم برشلونة السابق سواريز بعد ركلة ركنية من الجهة اليمنى لهز شباك الحارس الالماني مارك اندريه تير شتيغن (58).

وهو الهدف الثامن لسواريز في الدوري هذا الموسم.

وعانى برشلونة من طرد ألفيش في الدقيقة 69 بعد لجوء حكم اللقاء إلى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" لتأكيد خطأ من البرازيلي على كاراسكو، فتراجع للحفاظ على مرماه تاركاً أتلتيكو في المقدمة من دون أن يتمكن الأخير من تسجيل المزيد من الأهداف برغم التبديلات التي أجرها المدرب سيميوني، ردّ عليها تشافي باخراج غافي وادخال الأميركي سيرجينو ديست (71) لتدعيم الدفاع.

في مباراة ثانية، خيم التعادل السلبي بين فالنسيا ومضيفه ريال سوسييداد.

ورفع سوسييداد رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس، فيما يقبع فالنسيا في المركز الحادي عشر مع 30 نقطة.