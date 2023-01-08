في المقابل، توقف رصيد أتليتيكو مدريد، الذي تلقى خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم مقابل 8 انتصارات و3 تعادلات، عند 27 نقطة في المركز الخامس.

وسجّل الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي هدف الفريق الكتالوني في الدقيقة 22 من عمر المباراة ليرفع برشلونة رصيده إلى 41 نقطة أمام ملاحقه ريال مدريد الذي كان خسر السبت أمام فياريال (1-2) وتجمّد رصيده عند 38 نقطة.

وأنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد فيران توريس من برشلونة، وستيفان سافيتش من أتليتيكو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع

للشوط الثاني.