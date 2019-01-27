ودوّن كل من البرتغالي نيلسون سيميدو(9) والأرجنتيني ليونيل ميسي (68) هدفي البلاوغرانا.

ويحافظ برشلونة على ريادة الليغا برصيد 49 نقطة فيما يأتي جيرونا في المركز 13 مؤقتاً برصيد 24 نقطة.



تابع أهداف وأحداث المباراة

نهاية المباراة بفوز برشلونة على جيرونا 2-صفر

93: ميسي يقوم بسلسلة من المراوغات ويضع الكرة أمام سواريز الذي صوبها ضعيفة

92: كوتينيو يراوغ الحارس ويفشل في تسجيل الهدف الثالث

77: ياسين بونو يتألق أمام ميسي

69: ميسي يسجل هدفاً رائعاً في مرمى الحارس المغربي بونو (19 هدفاً للأرجنتيني في الليغا)

56: جيرونا يواصل تهديد حصون برشلونة

50: ستواني يصوب وتير شتيغن يتألق

بداية الفترة الثانية

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة في دربي كاتالونيا على جيرونا بهدف لصفر

42: بيكيه ينقذ برشلونة ويبعد الكرة من على خط المرمى

16: البرازيلي كوتينيو هدد شباك الحارس المغربي ياسين بونو

9: البرتغالي سيميدو يفتتح التسجيل لفريق برشلونة

بداية مباراة دربي كاتالونيا بين برشلونة ومضيفه جيرونا

التشكيلة الأساسية للفريقين:

برشلونة



جيرونا