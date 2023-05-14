وبهذا الفوز الباهر رفع برشلونة رصيده إلى 85 نقطة مقابل 71 نقطة لغريمه ريال مدريد الثاني قبل 4 جولات على نهاية الليغا ليضمن فوزه باللقب للمرة الأولى منذ موسم 2018-2019.

افتتح البولندي روبيرت ليفاندوفسكي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 11 وأضاف أليكس بالدي الهدف الثاني في الدقيقة 20، قبل أن يوقع ليفاندوفسكي الهدف الثالث في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عزز المدافع الدولي الفرنسي جول كوندي تقدّم برشلونة بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 53 قبل أن يقلّص البديل خافيير بوادو النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 73 ويضيف زميله خوسيلو الثاني في الدقيقة (90+2).

في المقابل، زادت مهمة إسبانيول في البقاء بدوري الأضواء صعوبة بعدما تجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.