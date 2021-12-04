وسجل هدف الانتصار الوحيد للزائر الأندلسي خوانمي 79.

وتجمد رصيد برشلونة عند النقطة 23 في المركز السابع، في حين ارتفع رصيد بيتيس إلى 30 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً.

وبعدما استهل مشواره التدريبي الجديد مع "البلاوغرانا" بإنتصار على إسبانيول 1-0 ثمّ فياريال 3-1 في الدوري، إضافة إلى تعادل سلبي أمام بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال اوروبا، فشل تشافي في تحقيق فوزه الثالث تواليًا وسقط في الأمتار الاخيرة أمام ضيفه بيتيس بعد هدف لخوانمي في الدقيقة 79.

ولم يكن أداء برشلونة في الشوط الأول مرضيًا، حيث أخفق في جعل لاعبيه الثلاثة في الخط الامامي فعَالين، حيث عجز أصحاب الارض عن إيجاد إيقاعهم، بخلاف بيتيس الذي تصرف على نحو جيد مع مجريات اللقاء إلى أن تمكن في قبل حوالى 10 دقائق من نهاية اللقاء على خطف هدف الفوز عن طريق ثاني هدّافي الدوري خوانمي بعد هجمة مرتدة رائعة لفريقه، فانطلق سيرجيو كاناليس على الجهة اليمنى، واحتفظ بالكرة ومرّر الى كريستيان تيلو، الذي مرّر بدوره إلى خوانمي على "طبق من فضة" ليضعها الأخير في شباك الحارس الألماني اندريه تير-شتيغن في الزاوية المنخفضة (79).

وسعى الفريق الكاتالوني لإدراك التعادل إلا أنّ مساعيه لم تثمر فرصًا حقيقية، ليخرج بيتيس بفوز غال من معقل برشلونة عزّز موقعه في المراكز الأمامية.

وفشل برشلونة بالتالي الاستعداد بشكل مثالي للامتحان المصيري والصعب الذي ينتظره خارج ملعبه ضد بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا الاسبوع المقبل، ويتوقف على نتيجته ما إذا كان سيتأهل إلى ثمن نهائي المسابقة القارية من عدمه.