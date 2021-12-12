وافتتح نيكولاس غونزاليس التسجيل لبرشلونة في الدقيقة الثانية عشرة قبل أن يدرك أوساسونا التعادل سريعاً في الدقيقة 14 عن طريق المدافع دافيد غارسيا.

ومع انطلاق الشوط الثاني تقدم برشلونة مجدداً عن طريق مهاجمه الصاعد عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 49.

وكاد العملاق الكاتالوني أن يقتنص الثلاث نقاط حتى تمكن إزكويل أفيلا من تسجيل هدف التعادل لأوساسونا في الدقيقة 86 لتنتهي المباراة بالتعادل.

ورفع برشلونة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن بعد أن تعادل الفريق للمرة السادسة هذا الموسم مقابل أربع هزائم وستة انتصارات فقط منذ انطلاق الموسم الحالي.

من جانبه رفع أوساسونا رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر.

