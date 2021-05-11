وعلى الرغم من تقدمه بالشوط الأول بثنائية سجلها النجم ليونيل ميسي 26 وبيدري 34.

إلا أن صاحب الديار عاد بقوة مطلع الشوط الثاني وأحرز التعادل بهدفين من توقيع ميلورو 57 وموراليس 60.

لكن الفرنسي عثمان ديمبيلي أعاد التقدم للكتالونيين في الدقيقة 64.

وقبل النهاية بسبع دقائق نجح سيرجيو ليون بالتوقيع على التعادل لليفانتي 3-3.

وفوت برشلونة على نفسه فرصة الصدارة ولو بشكل مؤقت واكتفى بنقطة واحدة في المركز الثاني 76 نقطة، متأخراً عن أتلتيكو مدريد المتصدر بفارق نقطة واحدة قبل أن يستضيف فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني منافسه ريال سوسييداد الخميس.

أما ريال مدريد (74 نقطة) فيواجه منافسه غرناطة الجمعة.

نهاية المباراة بالتعادل 3-3.

د 83 هدف التعادل (3-3) لليفانتي، عن طريق البديل سيرجيو ليون يتابع كرة عرضية من أمام بيكيه في المرمى.

هدف ثالث لبرشلونة، د64 ديمبيلي يعيد برشلونة سريعاً للتقدم (3-2) بعد كرة أبعدها دفاع ليفانتي من أمام غريزمان وصلت لمواطنه فسددها ببراعة وقوة في الشباك.

ضغط ليفانتي بداية الشوط الثاني أظهر هشاشة دفاع برشلونة.

د 60 موراليس يزرع القبلة الثانية لليفانتي بعد خطأ بدأه ميسي فسدد لاعب ليفانتي بقوة واضعاً الكرة عن يسار تير شتيغن.

هدف لليفانتي د 57 ميلورو يستغل التغطية السيئة من البديل سيرجي روبيرتو ويزرع كرة رأسية في مرمى تير شتيغن مترجماً أفضلية صاحب الأرض.

د 55 دي يونغ كاد أن يسقط الكرة بالشباك لكنه لم يحسن التقدير.

ليفانتي يمتد في الدقائق الأولى من الشوط الثاني باحثاً عن تقليص الفارق.

صافرة إنطلاقة الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة على ليفانتي 2-0.

الدقيقة 34، الهدف الثاني لبرشلونة، بيدري هذه المرة لا يمكنه أن يضيّع مثل هذه الكرة السهلة للغاية بعد أن وضعه الفرنسي ديمبيلي بمواجهة المرمى الخالي تماماً.

الدقيقة 26 هدف لبرشلونة، ميسي يفتتح التسجيل بهدف من متابعة على الطاير لكرة ألبا التي ارتطمت برأس لاعب ليفانتي مايرمون الذي حاول إبعادها ولكنها "أرادت" قدم ميسي.

د 22 تسديدة من لونغليه يمسك بها حارس ليفانتي أيتور فيرنانديز.

د 21 تعثر ديمبيلي كاد يتسبب بهدف على برشلونة لكن تونيو لم يحسن التعامل مع الموقف فأبعدها آراخو.

ربع ساعة على بداية المباراة، برشلونة مسيطر تماماً على الكرة لكن غير قادر على تكثيف هجماته.

د 05 دي يونغ قدم تمريرتان رائعتان في 3 دقائق ودائماً لبيدري لكن هذه المرة حارس ليفانتي يبعدها.

د 02 بيدري يطرق الباب مبكراً، بعد تسلمه تمريرة رائعة من دي يونغ لكن التسديدة تعلو مرمى ليفانتي.

د 01 الحكم الدولي خوسيه مونويرا الذي قاد مباراة برشلونة وسوسييداد (6-1) يطلق صافرة بداية اللقاء.

مباراة برشلونة وليفانتي - مباشر

تشكيلة برشلونة

تشكيلة ليفانتي

مباراة برشلونة وليفانتي تعتبر من أهم مباريات اليوم التي ستكون منقولة عبر قنوات beIN SPORTS، فالنادي الكتالوني بقيادة نجمه ليونيل ميسي سيسعى لتحقيق الفوز خارج أرضه على مضيفه صاحب المركز الرابع عشر والارتقاء مؤقتاً لصدارة ترتيب الدوري الإسباني الذي باتت جولاته الأخيرة مثيرة ومشتعلة، إذ يملك أتلتيكو المتصدر 77 نقطة مقابل 75 نقطة لكل من ريال مدريد وبرشلونة في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

* سجّل ليونيل ميسي 28 هدفًا وأحرز 9 تمريرات حاسمة في 33 مباراة مع برشلونة بالدوري الإسباني هذا الموسم.

* فاز ليفانتي بـ2 من آخر 3 لقاءات مع برشلونة في ملعب سيوتات دي فالينسيا في الدوري الإسباني (خسارة 1)، بإنتصارٍ واحدٍ اكثر ممّا حقق في المواجهات الـ11 السابقة امامه في البطولة (فوز 1 و4 تعادلات و6 هزائم).

* حقق برشلونة أكبر عدد من الانتصارات (22، بالتساوي مع ريال مدريد) وأحرز أكبر عدد من الأهداف (86) بين جميع الأندية التي واجهت ليفانتي في تاريخ الدوري الإسباني.