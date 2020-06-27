وسجل لبرشلونة الأوروغوياني لويس سواريز 20، 67، ولسلتا فيغو الروسي فيدور سمولوف 50، واياغو أسباس 88.

وصعد برشلونة إلى الصدارة برصيد (69) نقطة بفارق نقطة عن ريال مدريد الذي يلعب غداً في المرحلة عينها ضد إسبانيول على أرض الأخير.

ووصل رصيد سلتا فيغو إلى النقطة 34 في المركز 16.

واستمرت نتائج برشلونة المخيبة على ملعب بالايدوس حين فشل في الفوز في آخر 6 زيارات له إلى سيلتا فيغو في جميع المسابقات وفشل في الفوز في آخر 5 زيارات له إلى سيلتا فيغو في الدوري الإسباني تحديداً.

وبالرغم من التغيّر الواضح في أداء البرسا خصوصاً في وسط الميدان، إلا أن دفاعه بدا هشاَ ويقبل الأهداف بسهولة. خصوصاً مع هجوم ذكي وخبير من قبل أسباس ونوليتو ورافينيا..

ولعل من الإيجابيات القليلة بالنسبة للبرسا في اللقاء هي تمريرات ميسي الحاسمة وثنائية سواريز الذكية، وقد وصل ميسي إلى التمريرة الحاسمة رقم 250 مع برشلونة في جميع المسابقات.

مباراة سلتا فيغو وبرشلونة - التغطية المباشرة

نهاية المباراة بالتعادل 2-2

(90+5) تير شتيغن ينقذ كرة نوليتو التي كادت أن تمنح الفوز لأصحاب الأرض.

(88)هدف لسلتا فيغو أسباس يشعل المباراة بهدف التعادل (2-2) حين نفذ حرة مباشرة قوية وذكية وقف لها متجمداً تير شتيغن.

(80) تير شتيغن ينقذ مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة نوليتو.

هدف لبرشلونة (67) سواريز يتابع التألق ويسجل هدفاً ثانياً للبرسا، بعد تمريرة ساحرة أخرى من ميسي.

(65) تراجع أداء برشلونة مقابل ازدياد ثقة سلتا الذي يضم لاعبين مخضرمين أمثال نوليتو ورافينيا وأسباس وبدرجة أقل دينيس سواريز.

(50) هدف التعادل لسلتا فيغو بعد خطأ في التمرير من راكيتيتش وارتداد سريع من أصحاب الأرض، الروسي فيدور سمولوف يسجل مستغلاً تمريرة حريرية أوكاي يوكوشلو .

(46) صافرة بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم للبرسا (1-0)

(47+2) ميسي من ركنية كاد أن يضعها في المرمى لكن حارس سلتا روبين بلانكو يبعدها.

(40) ميسي كان قريباً من مضاعفة النتيجة وتسجيل هدفه رقم 700 لكنه أطاح بالكرة فوق المرمى.

(35) ليو يضع فاتي بوضعية الإنفراد لكن مدافع سلتا يبعدها في الرمق الأخير.

(24) القائم وتير شتيغن ينقذان برشلونة من هدف محقق. المرة الأولى كانت من دينيس سواريز، والثانية من أسباس.

(22) تير شتيغن كاد أن يكلف فريقه هدفا حين مرر بشكل خاطئ لهجوم سلتا فيغو.

هدف لبرشلونة (20) ميسي يرسل مباشرة ذكية للغاية على شكل تمريرة حاسمة لسواريز الذي يسجلها برأسه هدفاً أول للبرسا.

(15) ربع ساعة طيبة من حيث الأداء للبرسا، لكن التوفيق لا يزال غائباً.

(06) بيكيه يصيب العارضة برأسية ممتازة من أول ركنية للبرسا رفعها ميسي.

(05) برشلونة بحضور شبانه فاتي وريكي يبحث عن السيطرة المبكرة.

(01) الحكم غوليميرو كودرا يطلق صافرة بداية المباراة.

برشلونة يسعى لاستعادة صدارة الدوري الإسباني 🇪🇸 أمام سيلتا فيغو



اشترك الآن ولا تفوت متعة #الدوري_الاسباني 👇



🔗 https://t.co/EHVUteM8qi



📱 0097440090000#beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/MwOJ1G0YTN — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 27, 2020

مباراة برشلونة وسلتا فيغو - لحظة بلحظة



التشكيلة الأساسية للفريقين:

برشلونة:

سلتا فيغو: