شاهد مواجهة برشلونة وجيرونا مباشرةً وحصريًا عبر beIN SPORTS 1 PREMIUM اليوم الإثنين على الساعة 10:00 بتوقيت مكّة المكرّمة.

وفيما يلي بعض من الأرقام الممهدة للقاء:

- لم يخسر برشلونة في آخر 5 مواجهات ضد جيرونا في الدوري (فاز 4 تعادل 1)، ونجح بالتسجيل فيها جميعها بمجموع 14 هدفا، فيما تلقى فيها 3 أهداف فقط.

- لم يخسر برشلونة في آخر 30 مباراة دربي لكاتالونيا في الدوري (فاز 22 تعادل 8)، وسجل فيها 28 هدفا. آخر خسارة له امام فريق كاتالوني كانت 1-2 أمام اسبانيول على ملعب كامب نو في فبراير 2009.

- تلقى جيرونا خسارة واحدة فقط في في آخر 5 مباريات دربي لكاتالونيا خاضها في الدوري خارج ملعبه (فاز 2 تعادل 2)، علما بأنه كان خسر 5 من 6 دربيات سابقة مشابهة على ملعبه في البطولة (فاز 1).

- لم يخسر برشلونة في 13 مباراة خاضها على ملعبه في الدوري هذا الموسم (ف 11 ت 2)، وتلقى فيها هدفين فقط حين تعادل 1-1 مع اسبانيول في ديسمبر 2022 وفاز 2-1 على ريال مدريد في مارس 2023.



- وحده برشلونة حقق نسبة أعلى من جيرونا من حيث ترجمة التسديدات إلى أهداف في الدوري هذا الموسم (13 % مقابل 12.7 %)، وهي النسبة الأعلى لجيرونا حتى هذه الجولة من الموسم.

- سجل كريستيان ستواني مهاجم جيرونا هدفين في 3 مباريات خاضها ضد برشلونة. في المجموع، سجل المهاجم الاوروغوياني 58 % من أهداف جيرونا ضد عملاقي الكرة الاسبانية (7/12): 5/9 ضد ريال مدريد و2/3 ضد برشلونة.

- خسر ميتشل سانشيز مدرب جيرونا جميع مبارياته ضد برشلونة (4/4) أكثر مما فعل ضد أي فريق آخر في الدوري خلال مسيرته التدريبية.

