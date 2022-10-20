برشلونة يتطلع لتصحيح المسار من بوابة فياريال من قبل beIN SPORTS October 20, 2022 11:02 3:05 دقيقة منذ التوقف الدولي الأخير وبرشلونة يعاني من أزمةٍ في النتائج والأداء محلياً وأوروبياً. الامتحان القادم سيكون أمام فياريال في الكامب نو من أجل فرصةٍ لتصحيح المسار وتجديد العهد مع الانتصارات. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة فياريال -آخر الفيديوهات 2:50 دقيقة قطر جاهزة لاستضافة كأس العالم FIFA™ 3:05 دقيقة برشلونة يتطلع لتصحيح المسار من بوابة فياريال 2:26 دقيقة صراع محتدم على الصدارة بين آرسنال وآيندهوفن 0:44 دقيقة مويز يؤكد قرب عودة نايف أكرد إلى الملاعب 2:52 دقيقة خيارات عديدة للمشجعين لمتابعة منافسات كأس العالم 3:30 دقيقة بايرن ميونيخ يتجاوز مطب روسينغورد بنجاح 4:05 دقيقة آرسنال يحقق فوزاً كبيراً على ليون 4:03 دقيقة يوفنتوس يتجاوز عقبة زيوريخ 6:32 دقيقة برشلونة يستعرض بتسعة أهداف في شباك بنفيكا 5:05 دقيقة مانشستر يونايتد يحسم مواجهة القمّة أمام توتنهام