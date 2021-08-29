وتقدم الفريق الكاتالوني مبكراً عبر سيرجي روبيرتو 2، لكن ساندرو راميريز عادل النتائج لخيتافي 18، قبل أن يعود الهولندي ممفيس ديباي ويضع فريقه في المقدمة 30.

ووصل برشلونة بهذا الفوز إلى النقطة 7، في المركز الرابع بفارق الأهداف عن الثلاثي ريال مدريد المتصدر وإشبيلية وفالنسيا، بانتظار مباراة حامل اللقب أتلتيكو مدريد أمام فياريال لاحقًا اليوم. بينما تلقى خيتافي خسارته الثالثة.

وكان ديباي تألق أمام ريال سوسييداد في مستهل مبارياته حيث قاد النادي الكاتالوني للفوز بنتيجة 4-1، لكنه لم يسجل، وفي المباراة الثانية أنقذ فريقه من الخسارة بإحرازه التعادل أمام أتلتيك بلباو 1-1.

ولم يخسر برشلونة سوى مرة واحدة في مواجهاته الـ 18 الأخيرة في "لا ليغا" أمام خيتافي، حيث حقق 14 فوزاً و3 تعادلات، حيث تعود الخسارة الأخيرة بنتيجة 0-1 في تشرين الأول/أكتوبر 2020.

كما خاض خيتافي الذي مني بهزيمته الثالثة توالياً هذا الموسم (بعد فالنسيا وإشبيلية)، 17 مباراة خارج ميدانه أمام النادي الكاتالوني في الدوري من دون أن يحرز أي فوز (4 تعادلات مقابل 13 هزيمة).

وقرر مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان الاستعانة للمرة الأولى بالبرازيلي إيمرسون رويال في الدفاع في ظل غياب القائد جيرارد بيكيه وإريك غارسيا، فيما عاد الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن للدفاع عن عرينه بعد تعافيه من الاصابة.

افتتح برشلونة التسجيل بعد دقيقتين من صافرة البداية بعد أوّل هجمة منسقة ولعبة مشتركة بفضل تمريرة من المدافع الفرنسي كليمان لانغليه إلى الجهة اليسرى للمهاجم ديباي ليمرر بدوره إلى جوردي ألبا ومنه إلى الدانماركي مارتن برايثوايت، الذي ترك الكرة تمر إلى روبرتو المتربص أمام المرمى ليسجل الاخير بقدمه اليمنى.

وهو الهدف الثاني لروبرتو هذا الموسم في "لا ليغا" بعدما ساهم بهدف من رباعية فريقه في سوسييداد.

انتفض خيتافي ليدرك التعادل بعد هجمة مرتدة وكرة ضائعة من القائد سيرجيو بوسكيتس وتبادل للكرة مع كارلوس ألينيا، ليسدد ساندرو راميريس من حافة المنطقة على يسار الحارس تير شتيغن (17).

وسجل راميريز هدفه الأول هذا الموسم وباكورة أهداف فريقه في الدوري أيضاً.

غير أن برشلونة ردّ سريعاً بعد تمريرة من لاعب الوسط الهولندي فرانكي دي يونغ إلى مواطنه الوافد الجديد ديباي الذي دخل المنطقة وراوغ خوان اغليسياس وسدد بقدمه اليمنى في شباك الحارس البيروفي دافيد سوريا (30).

وغابت الإثارة عن الشوط الثاني، حيث استحصل برشلونة على فرصته الأولى في الدقيقة 85 عبر تسديدة استعراضية من ديباي بالقدم اليمنى، ليعلن الحكم نهاية اللقاء بفوز أصحاب الأرض.