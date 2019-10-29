وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثنائية (34) و(75) وصنع أخرى، فيما سجل المدافع الفرنسي كليمان لانغليه (2)، والتشيلي أرتورو فيدال (29)، والأوروغوياني لويس سواريز (77)، بقية أهداف برشلونة.

أما هدف ضيف كامب نو الوحيد فوقع عليه كيكو أوليفاس 15.

وعاد برشلونة إلى الصدارة بـ 22 نقطة، فيما وقف رصيد بلد الوليد عند النقطة 14 في المركز التاسع.

وسجل ميسي هدفه رقم 50 من حرة مباشرة طيلة مسيرته كلاعب، 20 منهم في السنوات الخمس الأخيرة، أقرب لاعب إليه بيانيتش (9).

أهداف مباراة برشلونة وبلد الوليد:

نهاية المباراة بفوز عريض لبرشلونة 5-1.

- 77 سواريز المختفي تماماً يدون اسمه بهدف خامس بعد تمريرة حاسمة ثانية من ميسي في هذه المباراة.

- د 75 ميسي يسجل الثاني له والرابع لفريقه بعد تمريرة في العمق من الهولندي دي يونغ.

- انخفض إيقاع المباراة في شوطها الثاني رغم بعض المحاولات من البرسا لزيادة الغلة.

- د 54 ميسي يمرر لفاتي الذي كاد أن يسجل الرابع لكن ماسيب ينقذ الكرة بقدمه اليمنى.

سجل ميسي هدفه رقم 50 من ركلة حرة مباشرة في مسيرته المهنية 44 مع برشلونة و6 مع الأرجنتين.

نهاية الشوط الأول بتقدم مستحق لبرشلونة 3-1

- 45+1 ميسي ينفذ حرة مباشرة أخرى هذه المرة يكشف زاويتها ماسيب.

- د 34 ميسي يفجر حرة مباشرة رائعة في المرمى، الثالث للأرجنتيني هذا الموسم، دقة وتخصص وبراعة.

- د 29 الهدف الثاني لبرشلونة سجله التشيلي فيدال بمتابعة ذكية داخل منطقة جزاء بعد تمريرة رائعة من ميسي.

- هدف د 15 بلد الوليد يسجل التعادل من حرة مباشرة ردها تير شتيغن لكنها عادت للمدافع كيكو أوليفاس ألبا ودخلت المرمى.

- د 14 ميسي يسدد حرة مباشرة سهلة بأحصان حارس بلد الوليد جوردي ماسيب

- 10 دقائق لعب النتيجة تشير لتقدم برشلونة وكذلك السيطرة على الكرة، عداد الأهداف يبدو أنه سيشير لأكثر من هدف لبرشلونة.

(إنها المرة الثالثة على التوالي، التي يسجل فها البرسا من التسديدة الأولى بعد مباراة إيبار وسلافيا براغ والمرة السادسة في الموسم كله)

- المدافع الفرنسي كان متقدماً للمشاركة برأسية محتملة في أول ركنية حصل عليها البرسا ضمن المباراة.

-د 02 هدف لبرشلونة، لانغليه يسجل مبكراً بعد تسديدة يسراوية قوية ضربت بالمدافع وتابعت طريقها في سقف المرمى.

- الحكم خافيير ألبيرولا يطلق صافرة بداية اللقاء

- فاز بلد الوليد مرتين فقط في 43 مباراة لعبها في ضيافة برشلونة في الليغا (ت 6 خ 35).

- فاز برشلونة 10 مرات في آخر 11 مباراة لعبها أمام بلد الوليد في الليغا (خسر 1).