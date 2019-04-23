وسيتوج برشلونة رسمياً باللقب إذا خسر أتلتيكو مدريد مع ضيفه فالنسيا الأربعاء في المرحلة ذاتها، أما إذا فاز أتلتيكو فلن يحتاج برشلونة إلا لفوز على ليفانتي السبت.

وسجل الثنائية كارليس ألينيا 54 والأوروغوياني لويس سواريز من ركلة جزاء 60.

وصار رصيد برشلونة 80 نقطة مقابل تجمد رصيد ألافيس عند النقطة 46 في المركز الثامن.

ويحتاج برشلونة لحسم أمور الدوري وذلك قبل قمتيه الساخنتين أمام ليفربول الإنكليزي في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا (1 و7 أيار/مايو المقبل في برشلونة وليفربول توالياً)، ونهائي الكأس المحلية ضد فالنسيا في 25 منه.

وبقي مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي وفيا لسياسة المداورة في التشكيلة فأبقى على نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي والمدافع الدولي جوردي ألبا على مقاعد البدلاء، ودفع بالأول بعد الهدف الثاني مكان الفرنسي عثمان ديمبيلي، والثاني في الدقيقة 70 مكان البرتغالي نيلسون سيميدو.



تفاصيل من المباراة:

نهاية المباراة بفوز برشلونة 2-0.

-د 76 رأسية غاية في الخطورة لفيدال

- د 70 ميسي يهدد بكرة قوية جداً ردتها العارضة

- د 61 ميسي يدخل بدلاً من ديمبيلي

- هدف ثان لبرشلونة د 60 سواريز يضاعف النتيجة من ركلة جزاء احتاج الحكم لرؤيتها بالفار.

- هدف برشلونة د 54 ألينيا يسجل الهدف الأول بعد عرضية مميزة من سيرجي روبيرتو وتمويه رائع من سواريز.

- د 51 تير شتيغن يمسك تسديدة قوية

- د 49 سواريز حاول تشكيل الخطر بحرة مباشرة كان جدار الصد قوياً في إبعادها.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

- د 40 ألافيس كاد أن يأخذ الأسبقية برأسية البرازيلي إيلي علت العارضة

- د 29 سواريز يحاول بكرة قوية لكن باتشيكو يوقفها ببسالة.

يطمح برشلونة إلى أن يصبح أول فريق يحافظ على نظافة شباكه في 5 زيارات متتالية إلى ألافيس في تاريخ الليغا.

- د 24 سيرجي روبيرتو يحاول بكرة تمر بأمان على مرمى ألافيس.

- د 06 سواريز يسدد من وضعية الانفراد، لكن باتشيكو حارس ألافيس يتصدى، تعود الكرة لكوتينيو لكن الدفاع ينهي الفرصة.

- بداية المباراة بصافرة الحكم أدريان كورديرو

- لم يخسر برشلونة في آخر 4 زيارات له إلى المينديزوروزا في الليغا (فاز 2 تعادل 2)، محافظاً على نظافة شباكه في جميعها.