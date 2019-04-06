وسجل لبرشلونة، الأوروغوياني لويس سواريز 85، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 86.

ورفع برشلونة الفارق إلى 11 نقطة قبل 7 مراحل من النهاية (73 نقطة للبرسا)، مقابل 62 لأتلتيكو.

وتعرض أتلتيكو لضربة قوية بطرد مهاجمه دييغو كوستا في الدقيقة 28، ما أضعف الفريق الزائر كثيراً.

واستمرت عقدة مدرب أتلتيكو الأرجنتيني دييغو سيميوني أمام برشلونة، إذ لم لم يذق طعم الفوز على الأخير على صعيد الدوري للمواجهة الـ15، فيما يعود الفوز الأخير لنادي العاصمة على غريمه الكاتالوني في "لا ليغا" الى 14 شباط/فبراير 2010 (2-1) في ملعبه السابق "فسينتي كالديرون"، في حين أن فوزه الأخير على ملعب "كامب نو" يعود الى شباط/فبراير 2006 (3-1).

فيما يلي تفاصيل من المباراة:

- نهاية المباراة بفوز برشلونة 2-0.

- د 86 هدفٌ ثانٍ لبرشلونة بواسطة جهد رائع من ليونيل ميسي.

- هدف لبرشلونة د 85 سواريز يصلح كل شيء بتسديدة قوية وصعبة للغاية لفت وساعدها القائم بدخول مرمى أوبلاك.

- د 75 خيمينيز كاد أن يصطاد نقاط المباراة برأسية علت العارضة.

- د 69 أوبلاك رجل المباراة يتصدى لكرتين الأولى لميسي والثانية للبديل مالكوم.

- د 68 غريزمان يسدد حرة مباشرة يمسكها تير شتيغن وهي الفرصة الوحيدة حتى الآن للأتلتي في الشوط الثاني.

- د 64 ميسي مجدداً بالطريقة ذاتها يسدد وأوبلاك لا يزال يجد الحل.

- د 62 أوبلاك يقف سداً منيعاً أمام هجمة خطيرة للغاية قادها ميسي ومررها لسواريز لكن كرة الأخير أبعدها الحارس السلوفاني بقدمه.

- د 56 ميسي يسدد بعد مهارة عالية وأوبلاك في الموعد.

- د 51 ميسي يعيد كرة لبوسكيتس لكن الأخير يطيح بها بلا ترميز.

- د 45+3 كوتينيو كان قريباً للغاية من التسجيل لكن رأسيته أمسكها أوبلاك وبها انتهى الشوط الأول بالتعادل.

- د 44 ميسي يسدد كرة قوية لكن أوبلاك لا يزال صامداً.

- د 39 هدية من كابتن أتلتيكو غودين لمواطنه لسواريز لكن الأخير يفضل التمرير لميسي فيسبقه غودين ويصلح خطأه.

- د 29 دييغو كوستا يخرج بالبطاقة الحمراء بعد ما بدا أنه تعدى لفظياً على الحكم.

- د 28 كوتينيو يحصل على فرصة مواتية للغاية للتسجيل لكن أوبلاك ينقذ الموقف.

- د 23 ميسي يتحصل على حرة مباشرة لكنه لا ينفذها كما جرت العادة في الآونة الأخيرة.

- د 20 غريزمان يسدد ويمسكها تير شتيغن.

- د 16 أول تواجد حقيقي لأتلتيكو مدريد كان بعد مرور ربع ساعة لكن لا أهداف حتى الآن.

- د 14 خوردي ألبا يتابع تمريرة ميسي الليلكية بالقائم.

- د 9 رأسية لكوستا رفعها ديفيد لويز لكنها تمر بلا خطورة.

- د 7 دييغو كوستا يبدأ بشكل خشن للغاية ويحاول ضرب مدافع برشلونة لانغلي دون أن يلقى أي عتاب.

- انطلاقة قوية من الأتلتي ومحاولات للضغط العالي في مناطق البرسا

- بداية المباراة بصافرة الحكم جيسوس غيل

- ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في شهر مارس ويسلمه إياها نجم البرسا السابق باتريك كلايفرت.

- سجل نجم برشلونة ليونيل ميسي 28 هدفاً أمام أتليتيكو مدريد في جميع المنافسات – لم يسجل أكثر سوى أمام إشبيليا (36) خلال مسيرته الاحترافية.

- لم يخسر برشلونة في آخر 12 مباراة لعبها في الكامب نو أمام أتليتيكو مدريد في الليغا (ف 9 ت 3).