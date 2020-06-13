تغطية - فراس بن أحمد

وسجل كل من التشيلي أرتورو فيدال (2) والدنماركي مارتين برايثوايت (37) وخوردي ألبا (79) والأرجنتيني ليونيل ميسي (93) رباعية الفريق الكاتالوني.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الليغا بـ61 نقطة وبفارق 5 نقاط عن ريال مدريد الوصيف والذي يلعب غداً الأحد أمام إيبار، فيما يحتل مايوركا المركز 18 بـ25 نقطة.



مباراة برشلونة وريال مايوركا - التفاصيل والأحداث

نهاية المباراة بفوز برشلونة أمام مايوركا 4-صفر

ميسي يواصل تصدر لائحة هدافي الدوري الإسباني بـ20 هدفاً.

دق 93: الأرجنتيني ليونيل ميسي يراوغ ويضع الكرة في شباك مايوركا (4-صفر).

دق 79: خوردي ألبا يتسلل من وراء الخط الخلفي لفريق مايوركا فينفرد بالحارس مانولو رينا ويسجل الهدف الثالث للفريق الكاتالوني (3-صفر).

دق 60: كرة مدافع برشلونة الأوروغواياني رونالد أرواخو تجد القائم.

دق 59: ميسي يضع برايثوايت في حالة انفراد والأخير يهدر فرصة اضافة الهدف الثالث.

دق 57: المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز والذي كان سيلعب أساسياً يدخل أرض الملعب بعد غياب دام 5 أشهر بسبب الإصابة.

دق 48: الكرواتي انتي بوديمير يصوب وكرته كانت قريبة من شباك برشلونة.

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة على ريال مايوركا 2-صفر .

دق 37: الدنماركي مارتين برايثوايت يسدد كرة قوية بعد تمريرة رأسية من ميسي ويدوّن أول أهدافه مع برشلونة (2-صفر).

دق32: كوبو ينفذ كرة ثابتة من على أطراف منطقة المناورات وحارس برشلونة يواصل التألق.

دق 22: الياباني تاكيفوسا كوبو يخترق حصون برشلونة ويضع الكرة في الزاوية البعيدة إلا أن الحارس الألماني تير شتيغن أبعدها ببراعة.

دق 12: الفرنسي غريزمان يجهز للأرجنتيني ليونيل ميسي وتصويبة الأخير تتحول إلى ركنية.

دق 10: كتيبة برشلونة تقدم أداءاً محترماً بعد غياب طويل عن نسق المباريات.

دق02: عرضية خوردي ألبا المميزة يحولها التشيلي فيدال برأسه في شباك أصحاب الدار (1-صفر).

#الدوري_الاسباني 🇪🇸



في الدقيقة الثانية من المباراة هدف لبرشلونة عن طريق عرضية خوردي ألبا يحولها فيدال برأسه في شباك أصحاب الدار .🥅⚽



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بداية مباراة برشلونة ومضيفه ريال مايوركا ضمن منافسات الجولة 28 من الـ"ليغا" على أرضية ملعب إيبيروستار في بالما دي مايوركا.

دقيقة صمت ترحماً على ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

التشكيلة الأساسية للفريقين: