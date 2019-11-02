افتتح ليونيل ميسي التسجيل لبرشلونة من ركلة جزاء في الدقيقة 38، ومن ثم ضرب ليفانتي بغضون 7 دقائق ثلاث مرات عبر خوسيه كامبانيا (61) وبورخا مايورال (63) ونيمانيا رادويا (68).

وألغى الحكم هدفاً ثانياً لميسي في الدقيقة 74 بعد الرجوع إلى تقنية المساعدة بالفيديو التي أثبتت وجود أنطوان غريزمان متسللاً أثناء تبادل الكرة مع الأرجنتيني.

هذه الخسارة الثالثة لبرشلونة هذا الموسم فيما حقق ليفانتي فوزه الثاني تواليا والخامس هذا الموسم فرفع رصيده إلى 17 نقطة وصعد إلى المركز الثامن.

وباتت فرصة انتزاع الصدارة سانحة لريال مدريد حين يواجه ريال بتيس لاحقاً. يملك برشلونة 22 نقطة حاليا مقابل 21 لريال مدريد. وقد يصبح الكاتالوني في المركز الرابع في حال أيضا فوز اشبيلية أو أتلتيكو مدريد في قمتهما الجارية، وغرناطة على ضيفه ريال سوسييداد الأحد في ختام المرحلة.

وعلق لاعب وسط برشلونة سيرجيو بوسكيتس على الخسارة قائلا "حققنا الاصعب وهو التقدم في النتيجة، لكن في الشوط الثاني كانت لديهم هجمات متتالية وسجلوا الاهداف وباتت مهمتنا مستحيلة".

وجاءت خسارة النادي الكاتالوني الذي يملك كلاسيكو مؤجل مع غريمه ريال مدريد سيقام في 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل، قبل استضافة سلافيا براغ التشيكي الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتلقى برشلونة ضربة موجعة بإصابة مهاجمه سواريز بربلة ساقه اليمنى فدخل كارليس بيريز مكانه (41) ولم تتضح طبيعة او خطورة الإصابة.

مباراة برشلونة وليفانتي- التغطية بالفيديو

د90+4- نهاية المباراة بفوز مستحق لليفانتي هو الثالث له في الدوري على حساب برشلونة والسادس تاريخياً في مجمل اللقاءات بين الفريقين.

د74- ليفانتي 3-1 برشلونة | ليونيل ميسي تقدم وتبادل الكرة مع غريزمان ثم سدد لترتد الكرة للأرجنتيني مجدداً فموه وعاد وسدد وهو منفرداً في الشباك إلا أن تقنية الفيديو الـ VAR رصدت الفرنسي متسللاً بوضوح. الهدف ملغى.

د68- ليفانتي 3-1 برشلونة | ركلة حرة غير مباشرة ارتدت من دفاع برشلونة ووصلت للصربي نيمانيا رادويا الذي سدد على الطائر لتتحول كرته من قدم بوسكيتس إلى شباك الحارس الألماني. لاعبو برشلونة في صدمة ووجوم !

د63- ليفانتي 2 - 1 برشلونة | بورخا مايورال استلم الكرة على فم منطقة الجزاء فروض واستدار وسدد كرة خادعة عجز عنها تير شتيغن. صاحب الأرض قلب المباراة رأسا على عقب في دقيقتين.

د61- ليفانتي 1 - 1 برشلونة | ليفانتي قطع هجمة لبرشلونة لتصل الكرة لخوسيه كامبانيا الذي انفرد ومنح فريقه التعادل.

د46- انطلاق الشوط الثاني.

د45+2- انتهاء الشوط الاول بتقدم مستحق لبرشلونة بهدف عبر ليونيل ميسي من ركلة جزاء.

د41- خروج لويس سواريز مصاباً ودخول كارليس بيريز.

د38- ليفانتي 0-1 برشلونة | ميسي ترجم ركلة الجزاء بنجاح في الزاوية العليا اليسرى لمرمى ليفانتي الذي ارتمى حارسه فيرنانديز للجهة اليمنى.

د36- ركلة جزاء لصالح برشلونة كسبها سيميدو الذي تعرض لعرقلة واضحة داخل منطقة الجزاء اثر تبادل تمريرات مميز مع غريزمان.

د31- ميسي وضع غريزمان في مواجهة ايتور فرنانديز إلا ان تسديدة الفرنسي تصدى لها حارس ليفانتي بقدمه اليمنى بامتياز.

د22- تمريرة من سيميدو إلى غريزمان الذي انفرد وسدد كرة جانبية خارج الخشبات.

د10- مباراة تسير دون فرص مع كثرة الصراعات في وسط الميدان بين الفريقين.

د1- انطلاق المباراة.