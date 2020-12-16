برشلونة يتجاوز عقبة ريال سوسييداد بنجاح

من قبل beIN SPORTS December 16, 2020 22:26 تجاوز برشلونة عقبة ضيفه ريال سوسييداد بنجاح بالتغلب عليه 2-1 ضمن المرحلة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم الأربعاء.