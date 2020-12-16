برشلونة يتجاوز عقبة ريال سوسييداد بنجاح من قبل beIN SPORTS December 16, 2020 22:26 تجاوز برشلونة عقبة ضيفه ريال سوسييداد بنجاح بالتغلب عليه 2-1 ضمن المرحلة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم الأربعاء. AFP الملخصات خوردي ألبا الدوري الإسباني - La Liga برشلونة ريال سوسييداد فرانكي دي يونغ السابق ريال مدريد يتخطى حاجز أتلتيك ب اقرأ التالي -آخر الفيديوهات 3:31 دقيقة ميلان يتحاشى الهزيمة للمرة الثانية توالياً 5:02 دقيقة ليفربول يتخطّى عقبة توتنهام وينفرد بالصدارة 3:55 دقيقة برشلونة يتجاوز عقبة ريال سوسييداد بنجاح 3:17 دقيقة ليل يستمر بالتوهج 4:28 دقيقة أتالانتا يُجبر يوفنتوس "رونالدو" على التعادل 19:57 دقيقة ديمبا با يكشف خفايا حادثة باشاكشهير "العنصرية" 1:49 دقيقة قطر ...بُنى تحتية متميزة وخبرات متراكمة في التنظيم 0:35 دقيقة إنييستا يغيب عن الملاعب لـ4 أشهر 3:08 دقيقة صلاح بن غانم العلي يشيد بالانجاز القطري الجديد 2:14 دقيقة الذوادي يتحدث عن إرث استضافة الأحداث الرياضية