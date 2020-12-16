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برشلونة يتجاوز عقبة ريال سوسييداد بنجاح

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تجاوز برشلونة عقبة ضيفه ريال سوسييداد بنجاح بالتغلب عليه 2-1 ضمن المرحلة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم الأربعاء.

AFP
الملخصات خوردي ألبا الدوري الإسباني - La Liga برشلونة ريال سوسييداد فرانكي دي يونغ
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