وشارك في المران جميع لاعبي برشلونة حيث دخلت تحضيرات الفريق الكتالوني مراحلها أياما قليلة قبل انطلاق الدوري الإسباني ويواجه رجال المدرب تشافي في مباراتهم الافتتاحية رايو فاييكانو سهرة السبت المقبل على ملعب كامب نو.

